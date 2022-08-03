وفد من جامعة المنصورة فى زيارة لسفارات السعودية والأردن وفلسطين بالقاهرة

الدقهلية - مرام محمد

قام وفد من إدارة الوافدين يضم الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين، وسحر محمد العراقى مدير إدارة الوافدين، وعمرو فاضل المسئول المالي، بتنسيق زيارات لكلا من المستشارين الثقافيين الدكتور أحمد بن عبد الله الفريح الملحق الثقافى للمملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور عبد الله الحراحشة الملحق الثقافي لمملكة الأردن بالقاهرة، والدكتور ناجى الناجى المستشار الثقافى لدولة فلسطين بالقاهرة، وذلك فى إطار اهتمام جامعة المنصورة بالتواصل الفعال والدائم مع كافة السفارات والملحقيات الثقافية، وكذلك حرص الجامعة على زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة وبتكليف من الدكتور محمود محمد المليجى القائم بعمل رئيس الجامعة.

وقام الوفد بعرض البرامج المميزة بكليات الجامعة وكذلك الخدمات والأنشطة التي تقدمها جامعة المنصورة وإدارة ونادي الطلاب الوافدين للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة، وكذلك قاموا بمناقشة العديد من الأمور التي تخص الطلاب الوافدين والعقبات التى تواجههم فى المرحلتين (مرحلة البكالوريوس والليسانس مرحلة الدراسات العليا) بكل جالية.

كما قام الدكتور أحمد العدل المشرف العام على الوافدين، وسحر محمد العراقي مدير إدارة الوافدين، بتقديم درع الجامعة للدكتور عبد الله الحراحشة وتهنئته بتوليه منصب الملحق الثقافى لمملكة الأردن بالقاهرة، كما قاموا بتقديم درع الجامعة وخالص الشكر للدكتور فوزى أبو فارس الملحق الثقافى السابق، على مجهوداته لخدمة الطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعة، وتم الاتفاق على عقد بروتوكولات تعاون بين جامعة المنصورة وبعض الجامعات الأردنية؛ وذلك بهدف إقامة شراكات تعليمية وبحثية وكذلك تبادل الخبرات العلمية بين الجانبين.



جامعة المنصورة تنسق زيارات لسفارات السعودية والأردن وفلسطين بالقاهرة



وفد في زيارة لسفارات السعودية والأردن وفلسطين للتعريف ببرامج كليات جامعة المنصورة



وفد من إدارة الوافدين بجامعة المنصورة في زيارة لسفارات السعودية والأردن وفلسطين