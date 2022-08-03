اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:51 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية السودان: نؤيد مبدأ الصين الواحدة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:00 م
وزير خارجية السودان: نؤيد مبدأ الصين الواحدة وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، أن بلاده تؤيد مبدأ الصين الواحدة باعتبار تايوان جزء لا يتجزأ من التراب الصيني، كما تؤيد جهود جمهورية الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.


وقال وزير الخارجية السوداني المكلف في تصريح اليوم الأربعاء، إن السودان يحتفظ منذ إنشاء التمثيل الدبلوماسي مع جمهورية الصين الشعبية، بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي ودبلوماسي متميزة مع بكين، ويتبادل البلدان المنافع والمصالح المشتركة، كما يتبادلان الدعم والمساندة في المحافل الإقليمية والدولية.


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