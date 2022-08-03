وزير خارجية السودان: نؤيد مبدأ الصين الواحدة

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أكد وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق، أن بلاده تؤيد مبدأ الصين الواحدة باعتبار تايوان جزء لا يتجزأ من التراب الصيني، كما تؤيد جهود جمهورية الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.



وقال وزير الخارجية السوداني المكلف في تصريح اليوم الأربعاء، إن السودان يحتفظ منذ إنشاء التمثيل الدبلوماسي مع جمهورية الصين الشعبية، بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي ودبلوماسي متميزة مع بكين، ويتبادل البلدان المنافع والمصالح المشتركة، كما يتبادلان الدعم والمساندة في المحافل الإقليمية والدولية.