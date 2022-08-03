وزير الخارجية الصينى لا يخطط لمقابلة نظيره الأمريكى فى كمبوديا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج أن وزير الخارجية الصيني وانج يي، لا يخطط لمقابلة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا، وسط التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وقالت هوا "ليس لدى وزير الخارجية الصيني أي خطط للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على الرغم من أن كليهما يحضر الاجتماع الخامس والخمسين لوزراء خارجية الآسيان والاجتماعات ذات الصلة في بنوم بنه هذا الأسبوع".
ويرى مراقبون قرار وانج يي بهذا الشأن كإشارة تعكس مدى غضب الصين من "الاستفزازات" الأمريكية، بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية.
ومن المقرر أن يحضر وانج اجتماعات مع وزراء خارجية الآسيان ودول شرق آسيا من اليوم وحتى بعد غد الجمعة، والتي ستركز على الأمن الإقليمي والتنمية، وكذلك كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة التي تأتي مع جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية
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