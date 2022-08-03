نقل فايز فاروق مريض القلب للقاهرة عقب استجابة الرئيس السيسى لعلاجه.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل ، نقل سيارة إسعاف مجهزة ل "فايز فاروق حلمي، رئيس قسم صيانة الاجهزة الطبية بالإدارة الصحية بقلين، والذي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمناشدته.

وقدم فايز فاروق حلمي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته السريعة له لوضع حد لمعاناته التي استمرت 30 سنة كاملة، وإجراء العملية الجراحية التي يحتاجها في القلب، كما وجه الشكر لمحافظ كفر الشيخ، ووكيل وزارة الصحة، ولمدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، لمتابعتهم المستمرة إضافة لتخصيص سيارة مجهزة لنقله لمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك متابعة من كل أجهزة الدولة منذ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لـ"فايز فاروق حلمي" لتلقي العلاج بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالقاهرة ، لبدء رحلة العلاج، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابته الدائمة للمواطنين لتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى، إضافة للمبادرات التي أطلقها الرئيس عبر السنوات الماضية لعلاج ملايين الحالات ، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم.

يذكر أن فايز فاروق حلمي، الشهير ب " هاني سعفان"، مصاب بالحمى الروماتيزمية، وكان سنه تجاوز العشرين وهو ما يمنعه من الحصول على الحقنة، وقبل 5 أعوام اكتشف أنه يعاني من تضخم في عضلة القلب، وتضعف مع مرور الوقت، وإذا وصلت لنسبة معينة لن يتمكن من إجراء عملية جراحية.

وتضاعف المرض فأصبح لا يمكنه أن يمشي خطوتين، أو يصعد السلم إلا وأن يركب الجهاز لتفادي تعرضه لأزمة صحية، موضحا أن تكلفة العملية الجراحية تصل لربع مليون جنيه، ولا يقدر على تحملها نظرًا لأنه يعول أسرة مكونة من 4 أفراد.



نقل مريض القلب عبر سيارة اسعاف للقاهرة عقب استجابة الرئيس



اثناء توجهه للقاهرة