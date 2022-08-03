مستشفى تخصصى بالأقصر يحتفل بخروج طفلة مبتسرة قضت 66 يوما بالحضانة

الأقصر – أحمد مرعى

احتفلت مستشفى إيزيس التخصصي شرق محافظة الأقصر، أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بخروج طفلة مبتسرة بعد قضائها 66 يومًا بالحضانة، حيث كانت تعاني من صعوبة شديدة فى التنفس، وعدم اكتمال النمو ونقص في الوزن حيث كان وزنها 800 جراماً فقط، حيث حضرت الطفلة إلى المستشفى بعد ولادتها في الشهر السابع من الحمل وتم دخولها إلى قسم الحضانات.

وقدم الفريق الطبي الرعاية الطبية اللازمة لها أثناء فترة تواجدها بالحضانة، حيث تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي وإعطاء العلاج اللازم لها حسب البروتوكولات العلاجية المتفق عليها، وبعد مرور 66 يومًا من رحلة العلاج تم فصل الطفلة من الأجهزة واكتمال نموها وخروجها بصحة جيدة من المستشفى.

وقام بالرعاية الطبية للطفلة نخبة من أمهر أخصائي الأطفال وحديثي الولادة وهم كل من الدكتورة منى حسن والدكتورة حنان عيد والدكتور محمد أحمد والدكتور أحمد عبد السلام، وذلك تحت إشراف الدكتورة رحاب مصطفي رئيس قسم الحضانات بالمستشفى، وبالتعاون مع الفريق الطبي للصيدلة الإكلينيكية:- الدكتورة لمياء محمد علي والدكتورة يارا محمد حسين والدكتورة نهي أحمد، وتحت إشراف الدكتورة دعاء سيد يوسف رئيس قسم الصيدلة الأكلينيكية، والمشاركة المتميزة لتمريض قسم الحضانات كل من (محمود احمد سليم - أمنية عبد الباسط - عزة محمد - دعاء عثمان - نهي عطيفي - أيمن حمدان محمد)، وتحت إشراف فاطمة عبد الباسط رئيس تمريض قسم الحضانات، والإشراف العام للدكتور الطاهر صلاح الدين مدير مستشفي إيزيس التخصصي.





