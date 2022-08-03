اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:00 م
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مساعد رئيس صندوق التنمية الحضرية: تطوير حدائق الفسطاط بتكلفة 6 مليارات جنيه

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:27 م
مساعد رئيس صندوق التنمية الحضرية: تطوير حدائق الفسطاط بتكلفة 6 مليارات جنيه خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية
كتب محمود رضا الزاملى

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قال خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، إنه تم إنشاء ساحة جديدة لمسجد عمرو بن العاص، بالإضافة إلى ترميم المسجد بالكامل حفاظا عليه، ضمن خطة الدولة، مضيفا أن أعمال التطوير بساحة جامع عمرو بن العاص تأتى ضمن تطوير حدائق الفسطاط، وهو مشروع كبير يتم تنفيذه على مساحة 500 فدان بتكلفة 6 مليارات جنيه. 
 
وتابع الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، فى تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم": نعمل على مشروع التنمية الحضرية بملبغ يتجاوز تريليون جنيه والتطوير يشمل جميع المناطق وجميع المواطنين يلمسون ما يحدث على أرض الواقع.

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