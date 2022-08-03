مدير أمن سوهاج ينتقل لمكان حادث الصحراوى الغربى ويتابع نقل المتوفين والمصابين

سوهاج محمود مقبول

انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وعدد من قيادة مديرية أمن سوهاج إلى مكان الحادث الذى وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوى الغربى، بدائرة مركز جهينة، وقاما بمتابعة نقل المصابين والمتوفين، ورفع أثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئبا، حيث بلغ عدد الضحايا 17 حالة وفاة 3 مصابين.

وقد كان مستشفى سوهاج الجامعى قد استقبل 7 مصابين في حادث التصادم الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى توفى من بينهم 4 ، وتم ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 17 متوفى 3 مصابين.

ومن جانبه كلف اللواء طارق الفقى السكرتير العام للمحافظة بالإنتقال الفوري إلى مكان حادث تصادم السيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قدتلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص، وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 17 أشخاص وإصابة 3 أخرين، بإصابات متفرقة بالجسم تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية وقوات إدارة المرور لاتخاذ اللازم ، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل.