محافظ المنوفية يلتقى مواطنا احترقت شقته ويستجيب لمطالب أهالى قرى سمادون

المنوفية - محمود شاكر

التقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمواطن مقيم بالعزبة الغربية بشبين الكوم، تعرض منزله لحادث حريق أدى إلى إتلاف جميع محتويات منزله، وليس لديه مصدر دخل ثابت للانفاق على أسرته، وذلك عقب استغاثته علي مواقع التواصل الاجتماعى.

على الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة له مراعاة لظروفه الاجتماعية واتخاذ الاجراءات اللازمة للصرف، وكذا صرف مساعدة مالية لمواطن بناحية أشمون يعانى من أورام سرطانية ولا يستطيع توفير نفقات علاجه، كما كلف إدارة العلاقات العامة باصطحابه إلى مستشفي الجامعة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

كما وافق المحافظ على طلب مواطنة من ذوى الهمم بمركز ومدينة السادات تلتمس نقلها الى إدارة السادات التعليمية، مراعاة لظروفها الصحية، وكذا طلب مواطنة بناحية كمشوش مركز منوف تعول 3 أبناء ووالدها المصاب بشلل نصفي طولي بالجانب الأيسر، وتلتمس إعفائها من الانتداب الى مركز السادات مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية الخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم.

كما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بفحص طلب مواطن بشبين الكوم يلتمس الموافقة على ترخيص مصنع ملابس بشنوان ، والعرض عليه مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل أية عقبات لإقامة المشروعات مما يساهم بدوره في توفير فرص عمل جادة للشباب وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة ، كما وجه المحافظ مدير مشروع المواقف بدراسة طلب مواطنة بشبين الكوم تلتمس الموافقة على تغيير خط سير سيارة زوجها المتوفي الى " اسكندرية – شبين الكوم" مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية والعرض عليه بما تم .

وخلال اللقاء استمع المحافظ لعدد من أهالى قرية مؤنسة بمركز أشمون يلتمسون إدراج قريتهم ضمن مبادرة حياة كريمة وتوصيل أعمال الصرف الصحي والغاز بالقرية أسوة بجميع قري مركز أشمون ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون باتخاذ اللازم ، وكذا إزالة العوائق الموجودة بقطعة أرض فضاء أملاك دولة تم تخصيصها لاقامة مدرسة ابتدائي عليها وذلك استجابة لطلب الأهالى.

كما استمع المحافظ لشكوى عدد من أهالى قرية سمادون بأشمون يتضررون من وجود مكمورة فحم مكشوفة بوسط المساكن مما يؤثر على صحتهم ، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتنسيق مع إدارة البيئة وإزالة هذه المكمورة فورا حفاظا على صحة وسلامة الأهالى.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بتركيب أعمدة إنارة على طريق الغنامية بزمام قرية طنبشا على ترعة طوخ، وذلك استجابة لطلب الأهالى.

وأكد محافظ المنوفية، علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، مؤكداً علي حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوي الظروف الإنسانية.



محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين