محافظ الغربية يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية لبحث سبل التعاون

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، بمكتبه وفد من رهبان الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأب صموئيل جرجس راعي كنيسة القديس بطرس للأقباط الكاثوليك بطنطا، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين المحافظة والكنيسة على هامش زيارتهم الميدانية لعدد من المواقع داخل المحافظة.

وخلال اللقاء أكد رحمي، أن المساواة وعدم التمييز هو شعار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فلا فرق بين مسلم ومسيحي فكلنا واحد، مضيفاً إن إحياء قيم الحب والتسامح والتعايش واحترام الآخر هو واجب ديني دعت إليه الديانات وأوجبته نصوصها، فهي قيم عليا وضرورة إنسانية أصيلة، فلا تنشأ حضارة ولا يتقدم البشر إلا في ظل الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي فيما بينهم.

وخلال اللقاء أوضح الرهبان، أن اختيارهم للغربية كمحطة للمسيرة الفرنسيسكانية وتعريف الشباب الفرنسيسكاني بها، جاء نتيجة أهمية الموقع الجغرافي للمحافظة وتاريخها ومعالمها إلى جانب النهضة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات خلال الأعوام الماضية.

وأعرب الآباء الفرنسيسكان عن رغبتهم في المشاركة المجتمعية مع المحافظة في مجالات التعليم والصحة والثقافة وتبادل الخبرات بما لهم من باع في تلك المجالات، إلى جانب التعاون المشترك بين المحافظة والمركز الثقافي الفرنسيسكاني لإقامة عدد من الفعاليات والمحاضرات واللقاءات لرفع الوعي لدى الشباب.

حضر اللقاء الأب مخلص مصري الفرنسيسكاني، الأب أندراوس الفرنسيسكاني، الأب ماركو الفرنسيسكاني، الأب بولس الفرنسيسكاني، الأخت تريز الفرنسيسكانيه، و فادي عادل ممثل العلاقات العامة بالكنيسة الكاثوليكية بطنطا.