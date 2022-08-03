محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الحوارية "الجمهورية الجديدة -حياة كريمة" مع الشباب

أسيوط - هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءاته الشبابية بمراكز المحافظة، بعقد لقاء حواري بمركز شباب حى السلام بمدينة منفلوط، لمناقشة طلبات وافكار الشباب، وتسليط الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ومدينة منفلوط، وذلك ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "الجمهورية الجديدة – حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس محمد عادل دياب مدير تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد والمهندس احمد مصطفى المشرف على تنفيذ المشروعات بمركزى منفلوط وديروط وشيماء محمد منسق مشروعات حياة كريمة بمديرية التضامن الاجتماعى ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعبدالحكيم طرش رئيس مجلس إدارة مركز شباب حي السلام بمنفلوط ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء فريق مراكز شباب مصر وأندية التطوع وأعضاء فريق "yly" والشباب المشارك في اللقاء والحوار وبعض أعضاء مجلس إدارة مركز شباب حى السلام والعشرات من الاشخاص ذوى الهمم .

بدأ اللقاء بالسلام الوطني وردد الحضور النشيد الوطني ثم القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب لرئيس مجلس إدارة مركز شباب حى السلام ثم كلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والتي رحب فيها بالوزير المحافظ وجميع الحضور.

استعرض الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة خلال كلمته دور مراكز الشباب بإدارة منفلوط وأعمال التطوير ودور الشباب في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة والمبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري، معلنًا تكرار اللقاءات بناءً على توجيهات المحافظ بصفة دورية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب للمشاركة في تلك الملتقيات والجلسات الحوارية وتحقيق أكبر استفادة لهم .

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر لمحافظ أسيوط على دوره البارز في دعم أعمال تطوير مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ثم كملة رئيس المركز والتى استعرض فيها المشروعات التي يجري تنفيذها بقرى مركز منفلوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيدًا بجهود المحافظ في تذليل العقبات ودعم مشروعات المرافق والمشروعات التنموية بقرى مركز منفلوط وقرى المحافظة بصفة عامة وتحقيق برامج التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء جلسة حوارية مفتوحة بين المحافظ واعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشباب المشارك فى اللقاء استمع فيها المحافظ لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم للنهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء، مؤكدًا أنه سيكون هناك لقاء مستمر ودوري للتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

وتم خلال اللقاء عرض لفيلم تسجيلى عن الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها بقرى مركز منفلوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى .

واستعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء المشروعات التنموية، والخدمية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى أنه جاري العمل بعدد 1200 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 23 مليار جنيه منها أكثر من 153 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 15 مليار جنيه منها 9 محطات معالجة موزعة على مراكز المحافظة المختلفة فضلًا عن مراكز الخدمات الحكومية والمراكز الزراعية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 88 مدرسة جديدة بقرى ومراكز المحافظة ويجرى احلال وتجديد ورفع كفاءة 81 مركز شباب بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، فضلاً عن استمرار العمل فى إحلال وتجديد عدد 5 مستشفيات مركزية وهى " منفلوط وديروط وحميات ديروط وساحل سليم وابنوب " لتصبح مستشفيات نموذجية منها مستشفى منفلوط لتصبح من أكبر المستشفيات بالمحافظة بالإضافة إلى إحلال كلي وتطوير أكثر من 136 وحدة صحية على مستوى القرى والمركز موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية لدعمه إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لافتا الى تذليل كافة العقبات للتشغيل الكلى لمشروع صرف صحى منفلوط وتسليمه لشركة المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى دعمه الكامل لمساعدة الاسر محدودة الدخل والشباب وذوى الهمم لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل ومساعدتهم على فتح معارض لتسويق منتجاتهم .

وتم خلال الجلسة الحوارية التي أدارها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة استعراض بعض أسئلة الشباب ومقترحاتهم وأفكارهم الإبداعية

وأجاب محافظ أسيوط خلال اللقاء على تساؤلات الشباب وطلباتهم ومقترحاتهم المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصحي والتعليمى بالمحافظة، لافتًا إلى دعمه الكامل لتفعيل مشاركة الشباب وذوى الهمم في المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وزيارة المشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة والمشاركة في جميع الفعاليات لإكسابهم الخبرة والمعرفة، فضلا عن تكثيف برامج التوعية عن برامج ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى كما تم إحالة بعض الحالات الإنسانية وذوى الهمم لمديرية التضامن الاجتماعي لعمل الابحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات العاجلة لهم.

وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بتكريم عدد من الاشخاص ذوى الهمم المتميزين رياضياً وثقافياً وعددا من المدرسين المتميزين في فتح فصول محو الأمية بمراكز شباب منفلوط وبمختلف القطاعات وتم منحهم شهادات التقدير.



لقاء الشباب بمنفلوط



لقاء الشباب بمنفلوط



جانب من اللقاء



المحافظ يلتقى الشباب