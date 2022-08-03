مبادرة حياة كريمة.. تنفيذ 40% من محطة معالجة الصرف الصحي بصان الحجر

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، الموقف التنفيذي لمشروع محطة معالجة صرف صحي صان الحجر البحرية بطاقة تصميمية 15000 /م3 يوم بمركز الحسينية .

وأوضح المهندس فتحى بندارى رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام على وحدة متابعة حياة كريمة أن نسبة التنفيذ الإجمالية وصلت إلى 40%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه أشار عامر إلى أهمية تكاتف وتلاحم كافة المؤسسات والجهات المعنية بتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بما يعود بالنفع على المواطنين وفقا لرؤية القيادة السياسية والتي تسعي أن ينعم الجميع بحياة كريمة .