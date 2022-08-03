اليوم السابع
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قارئ يناشد المسؤلين بالمنيا بنقل عمود إنارة فى المقابر.. والوحدة المحلية ترد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:30 ص
قارئ يناشد المسؤلين بالمنيا بنقل عمود إنارة فى المقابر.. والوحدة المحلية ترد العمود
كتبت: شيماء حمدى والمنيا - حسن عبد الغفار

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أرسل القارئ محمود الدهروطى من أهالى صفط أبوجرج بنى مزار المنيا، عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، شكوى بسبب عمود إنارة داخل المقابر بوسط الطريق، مطالبا بنقل عمود الكهرباء من حرم الطريق لأنه يعوق حركة سير الجنازات خلال الدفن ووضعه على جانب الطريق للتسهير على الناس تشييع الجنازات وحمل النعش.

 
ومن ناحيته قال عماد حسن رئيس مركز بنى مزار إن عمود الانارة فى أرض ملكية خاصة وصاحب الارض تقدم بطلب للوحدة المحلية برفع عمود الانارة، وبالفعل قامت الوحدة المحلية بعمل الكوركى اللازم  لذلك.
 
العمود فى حرم الطريق
العمود فى حرم الطريق

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


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