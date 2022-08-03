قارئ يناشد المسؤلين بالمنيا بنقل عمود إنارة فى المقابر.. والوحدة المحلية ترد

كتبت: شيماء حمدى والمنيا - حسن عبد الغفار

أرسل القارئ محمود الدهروطى من أهالى صفط أبوجرج بنى مزار المنيا، عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، شكوى بسبب عمود إنارة داخل المقابر بوسط الطريق، مطالبا بنقل عمود الكهرباء من حرم الطريق لأنه يعوق حركة سير الجنازات خلال الدفن ووضعه على جانب الطريق للتسهير على الناس تشييع الجنازات وحمل النعش.

ومن ناحيته قال عماد حسن رئيس مركز بنى مزار إن عمود الانارة فى أرض ملكية خاصة وصاحب الارض تقدم بطلب للوحدة المحلية برفع عمود الانارة، وبالفعل قامت الوحدة المحلية بعمل الكوركى اللازم لذلك.



العمود فى حرم الطريق

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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