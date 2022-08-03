فوائد التين لصحة الجسم وطرق تناوله لضبط معدلات السكر فى الدم

كتبت فاطمة خليل

التين من الفواكه الغنية بالخصائص الصحية والعلاجية، والمليئة بالسكر الطبيعي، ويمكن أن تتناول ثمار التين الناضجة أو المجففة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد التين لصحتك، بحسب ما نشر موقع " femina".

فوائد التين لصحتك



-غني بمضادات الأكسدة.

-لديه عناصر يمكنها محاربة السرطان.

-صفاته المضادة للالتهابات تجعله مثاليًا لجميع مشاكل البطن.

-على الرغم من كون التين غنيًا بالسكر ، إلا أنه يعمل بشكل طبيعي على خفض الدهون.

يمكن استخدام التين لضبط معدلات مرض السكري



التين من أفضل الأطعمة الطبيعية لمرضى السكري وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن القيمة الغذائية لقطعة التين التي تزن حوالي 8.4 جرام هي على النحو التالي:

السعرات الحرارية: 21

الألياف: 8 جم

كربوهيدرات: 5.4 جرام

السكريات: 4 جم

البروتين: 0.3 جرام

الدهون: 0.1 جرام

صوديوم: 1 ملج

التين مليء بالألياف الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في تكسير نسبة السكر في الدم كما أنه مصدر غني للقلويدات ، وفيتامين C ، والفلافونويد ، وهي مجموعة فرعية من مادة البوليفينول ، إلى جانب البوتاسيوم ، والمغنيسيوم ، والزنك ، والنحاس ، والمنغنيز ، والحديد ، وفيتامين A ، و C ، و K ، و B. A. وبحسب مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية (NCBI) فقد كشفت دراسة أن التين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري، حيث تساعد الخصائص الغنية بالألياف في تمكين وظيفة الأنسولين في الجسم ، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. تساعد مستخلصات أوراق التين أيضًا في تحسين حساسية الجسم للأنسولين.