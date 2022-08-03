اليوم السابع
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فتوى اليوم.. حكم الجمع بين نيتى صوم "الإثنين" ويوم تاسوعاء

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 07:10 م
فتوى اليوم.. حكم الجمع بين نيتى صوم "الإثنين" ويوم تاسوعاء دار الافتاء
كتب لؤى على

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واصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: اعتدت صوم يوم الإثنين، ويوافق التاسع من شهر المحرم هذا العام يوم الإثنين. فهل يجوز الجمع بين نية صوم يوم الإثنين ونية صوم يوم التاسع من المحرم؟، وجاء رد الدار كالآتى:

 

نعم يجوز شرعًا الجمع بين نية صوم التاسع من شهر الله المحرم ونية صوم السُّنَّة في صوم الإثنين، ويحصل بذلك إدراك فضل صوم كلٍّ من هذين اليومين؛ إذ المقصود بصوم يوم الإثنين وصوم يوم التاسع من شهر الله المحرم إحياء اليوم بالصوم، وهو حاصلٌ في هذه الحالة، فاعتُبِرَت النِّيَّتان.


دار الافتاء

فتوى

عاشوراء

تاسوعاء



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