بايدن يرحب بتمديد الهدنة بوساطة أممية فى اليمن

كتب محمد جمال

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن، وأشاد بايدن بالعمل الذي قام به مبعوثه الخاص لليمن، تيم ليندركينج، الذى يعمل جنبا إلى جنب مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبيرج، لعب دورا رئيسيا فى هذا الإنجاز، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد فى بيانه أن تمديد الهدنة فى اليمن والتوصل إلى حل نهائى للصراع كانا موضوعا رئيسيا للمباحثات خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية.

وأفاد بأنه العاهل السعودى الملك سلمان عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان أكدا التزامهما الكامل بتمديد الهدنة.

أعلنت الأمم المتحدة تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، بموجب اتفاق يتضمن التزام طرفي النزاع بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرج في بيان: "يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022".

وصرح بأن "هذا التمديد للهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن".