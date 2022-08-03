ضبط 1544 قضية تموينية فى حملات رقابية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1544) قضية تموينية متنوعة.

ومن بين القضايا (2) قضية حجب سلع استراتيجية بإجمالي مضبوطات (15,620 طن "دقيق أبيض – سكر – مسلى – ذرة صيفى")، و (416) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت (83,783 طن "دقيق أبيض - سكر – زيت – منظفات - لحوم " – 4000 لتر "زيوت سيارات" – 3327 عبوة سجائر – 18 أسطوانة بوتاجاز)، وكذا (713) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 15 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 65 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 58 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 27 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –30 قضايا توقف عن الإنتاج – 518 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (18,120 طن دقيق بلدى مدعم – 9910 رغيف بلدى مدعم).

وكذا ضبط (23) قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (24,610 طن "سكر – أسمدة مدعمة" ، 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف –1918718 رغيف بلدى مدعم - 9000 لتر مواد بترولية – 11174 أسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات ( 142,133 طن – 160 بطاقة ذكية – ماكينة صرف -1928628 رغيف بلدى مدعم - 9000 لتر مواد بترولية – 11192 أسطوانة بوتاجاز – 4000 لتر زيوت سيارات – 3327 عبوة سجائر ) .. كان أبرزها ضبط (المديرين المسئوليين عن مخبز بلدى - بمحافظة لقاهرة) ، وبحوزتهما (160 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابهما الشخصى – ماكينة صرف الخبز المدعم لإجراء عمليات صرف وهمية لحسابهما الشخصى – مبلغ مالى) .

كما تبين قيامهما بصرف (1918718) مليون رغيف خبز بلدى قدرت قيمتها المالية بالغرامة المقدرة بمبلغ (2261934 ) مليون جنيه خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 30/7/2022 .

ونجحت الجهود في ضبط (17,080 طن " زيت طعام – طحينة) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (16,160 طن "زيت طعام – طحينة – مسلى") معبأ داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (14,710 طن "سكر تموينى") مخصص ربطاً على على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة تعبئته للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها بالإضافة إلى (ماكينة تغليف).. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (12,920 طن "سكر – سمن – ذرة صيفى" بدون مستندات ) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) ، لتصرفه فى كمية قدرها (1,200 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله) ببيعها بالسوق السوداء ، وبإستكمال الفحص تبين قيامه بتجميع كمية كبيرة من الدقيق داخل مخزن بدون ترخيص بلغت (12,660 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر.

وضبط (21,900 طن "مقطعات دواجن –دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة، وضبط (1,500 طن "أسماك مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالكة ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (4 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام ، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية، وضبط (9 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (39) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (10496) عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع كان أبرزها ضبط (2500 عبوة سجائر) بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة المنوفية كما تم ضبط (19) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ(116,095) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (11) قضايا بمضبوطات بلغت (299قطعة "33 قطعة صوتية – 61 قطعة ضوئية – 205 ملصق").