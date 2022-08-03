ضبط متهم بالنصب على الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء منه على (مبلغ مالى) بدعوى إيجاد فرصة عمل له بالخارج، إلا إنه لم يفى بذلك، ولم يرد المبلغ المالى، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين، كما أقر بارتكابه عدد ( 4 ) وقائع بذات الأسلوب.