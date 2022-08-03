اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:37 م
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صرف مساعدات عائلية طارئة بقيمة 340 مليون يورو لمكافحة التضخم فى النمسا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:18 م
صرف مساعدات عائلية طارئة بقيمة 340 مليون يورو لمكافحة التضخم فى النمسا التضخم
كتبت: هناء أبو العز

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بدأت الحكومة النمساوية الأربعاء صرف مساعدات عائلية طارئة في إطار حزمة لمكافحة التضخم تنفق فيها الحكومة الفيدرالية إجمالا حوالي 340 مليون يورو، ويستفيد من ذلك حوالي 1.8 مليون طفل.
 
وقال الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي - في تصريحات اليوم الأربعاء- إن المساعدات الجديدة تأتي في ظل الإجراءات الحكومية المعتمدة لمكافحة الغلاء وإغاثة ودعم العائلات .
 
وأضاف الوزير أن كل طفل في البلاد سوف يحصل على مبلغ بقيمة 180 يورو ، تنفيذا لحزمة الإجراءات الحكومية لمكافحة التضخم في البلاد، مشيرا إلى اعتماد البرلمان هذه الحزمة من المساعدات الجديدة .
 
وكانت لجنة الأزمات الحكومية قد عقدت يوم الإثنين الماضي اجتماعا برئاسة المستشار النمساوي ونائبه فيرنر كوجلر وماجنوس برونر وزير المالية ومارتن كوشر وزير الاقتصاد وليانور جويسلر وزيرة الطاقة وحكام الولايات وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني لبحث آليات مواجهة الغلاء وتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.

النمسا

التضخم

مكافحة الغلاء

وزيرة الطاقة

الغاز الطبيعى



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