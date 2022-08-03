سفير مصر لدى رام الله يستعرض جهود القاهرة لإحياء عملية السلام

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الأربعاء، السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية برام الله، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية في المنطقة، وأشاد رئيس المجلس الوطني بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد الحرص على تعزيزها بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك القضايا العربية.

من جانبه، أكد السفير طايل الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية، كما استعرض الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسية بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وتطرق السفير المصري كذلك للمسائل المتعلقة بالتعاون في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء التي يواجهها الفلسطينيون من أهالي القطاع، مستعرضاً في هذا السياق التطور الذي شهدته المبادرة خلال العام الماضي، وبدء مراحل بناء وتشييد المباني والوحدات السكنية وإصلاح طريق الكورنيش بغزة.

وأعرب رئيس المجلس الوطني عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر لدعم الشعب الفلسطيني، كما أشاد بالمقاربة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة جدة للأمن والتنمية والتي أكدت على الأولوية التي توليها مصر لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى.