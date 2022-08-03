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روسيا: قوات أوكرانيا تحصنت في مباني كلية الطب بدونيتسسك

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:10 م
روسيا: قوات أوكرانيا تحصنت في مباني كلية الطب بدونيتسسك الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن قوات أوكرانيا تحصنت في مباني كلية الطب بمدينة أرتيموفسك في دونيتسسك، ونشرت راجمات صواريخ ومدفعية في حرم الكلية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن مثل هذه الأعمال الإجرامية للسلطات الأوكرانية تظهر عدم اكتراثها لمصير مواطنيها وتجاهلها المطلق لجميع أعراف ومبادئ القانون الإنساني الدولي.

وتابع رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: مرة أخرى ندعو الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى للتأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام البنية التحتية الطبية من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لأغراض عسكرية.

 


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