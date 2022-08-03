روسيا: أوكرانيا أصرت على نقل الأسرى لمركز الاحتجاز رقم 120 فى دونيتسك

كتب أحمد عرفة

أكد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، أن أوكرانيا أصرت على نقل عسكريها الأسرى إلى مركز الاحتجاز رقم 120 في يلينوفكا بجمهورية دونيتسك، الذي تعرض بعد ذلك للقصف الصاروخي الأوكراني، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي: في 20 مايو 2022، نُقل أسرى كتيبة "آزوف" إلى مركز الاحتجاز في بلدة يلينوفكا، حيث أصر الجانب الأوكراني على احتجازهم هناك حصرا.

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي أنه في 28 يوليو 2022 تم نشر فيديو باعترافات عناصر "آزوف" الأسرى بالجرائم التي ارتكبوها، وفي ليلة 29 يوليو وقع الهجوم على مركز احتجازهم بصواريخ هيمارس الأمريكية.