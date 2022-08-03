رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمى كلية الآداب 2022/2021

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمى كلية الآداب للعام الجامعى 2022/2021

وأعلن الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية أن العشرة الأوائل على الكلية هم: مصطفى السيد عليمى قسم التاريخ، ميرنا صبرى أبو الخير (اللغة الإنجليزية وآدابها)، أحمد سمير سعيد (الجغرافيا العامة)، حلمى كمال محمدى (التاريخ)، سارة ياسر السايس (المكتبات والمعلومات)، آلاء سيد أحمد مليجى (اللغة الفرنسية وآدابها)، إسلام محمد عبدالعليم (علم الاجتماع)، هاجر محمد سعد (المكتبات والمعلومات)، أسماء صابر عبد الفتاح (علم الاجتماع)، منار ياسر حامد (علم النفس).