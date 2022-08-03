رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور سامى عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، لمتابعة سير اختبارات القدرات بكلية الإعلام بجامعة المنوفية، وتفقد جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الجدد، حضر اللقاء الدكتور أسامة مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، والدكتورة نادية القاضى عميد كلية الإعلام، والدكتور السيد السعيد وكيل الإعلام.

وأعرب مبارك عن سعادته بهذا اللقاء وتواجد قيمة إعلامية كبيرة فى رحاب جامعة المنوفية قبل توجهه إلى كلية الإعلام لمتابعة سير اختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة لهذا العام، ومدى الإقبال الكبير للطلاب على التسجيل لإجراء الاختبارات التى تستهدف اختبار قدراتهم المعرفية فى مجال الإعلام والمعلومات العامة فى المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، مؤكدا استعداد الكلية التام وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتأدية الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة وفقا للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

واستعرض مبارك تجهيزات الكلية التى تضم استوديو التليفزيون واستوديو الإذاعة وغرف الكنترول مجهزين بأحدث كاميرات التصوير والمونتاج والميكروفونات والإضاءة من قبل خبراء متخصصين فى مجال الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى معامل الصوتيات والجرافيكس والقاعات الدراسية والمكتبة التى تضم كتب ودوريات علمية متخصصة فى مجال الصحافة والإعلام، والمدرجات المجهزة بشاشات عرض حديثة، ووسائل الإيضاح، وغرفة سيمنار للمناقشات العلمية، وقاعات الدرس، وغرف التدريب المجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى بها أحدث برامج المونتاج وسرعة نت فائقة.

هذا وقد أشاد رئيس لجنة قطاع الإعلام بتجهيزات كلية الإعلام بجامعة المنوفية، مؤكدا أن الكلية بدأت بصورة جيدة جدا بما تملكه من تجهيزات على مستوى متميز، وتمتلك نخبة من أفضل الكوادر العلمية فى مجالات الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى تجهيزات الكلية من استوديوهات ومعامل ومدرجات، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى في إطار متابعة وزارة التعليم العالي لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بكليات الإعلام وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وعقب اللقاء توجه رئيس لجنة قطاع الإعلام يرافقه الدكتورة نديه القاضى، والدكتور السيد السعيد إلى كلية الإعلام لتفقد لجان اختبارات القدرات بها.