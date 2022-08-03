جامعة طنطا تستقبل ممثلى برنامج منح الجامعات الحكومية "امديست " للطلاب ذوى الهمم

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب وفد هيئة برنامج منح الجامعات الحكومية "امديست" بحضور الدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية للتعليم العالى بوزارة التعليم العالى والمسئولة عن برنامج الإعاقة بامديست و محمدابراهيم زكريا منسق برنامج ذوي الإعاقه والمشرف على تنفيذ المشروع بالجامعة.

أكد الدكتور محمد حسين، أن توجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة واضحة بشأن تقديم كافة التيسيرات لطلابها من ذوى الهمم لتقديم الخدمات لهم، وأن الجامعة تسعى دائماً إلى التواصل وتفعيل بروتوكولات تعاون مشترك مع الجهات الداعمة والمانحة، ليس فقط فى مرحلة الدراسة بالجامعة بل لتأهيلهم لسوق العمل فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التكافؤ فى فرص التعلم.

وأعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادتة باختيار جامعة طنطا ضمن 15 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية للمشاركة فى مشروع إنشاء مراكز لخدمات ودعم الطلاب ذوي الهمم بهدف تلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلاب ذوي الهمم لتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم العالى للطلاب فى الجامعات الحكومية، وذلك خلال العامين القادمين بالتعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزراة التعليم العالى والبحث العلمي

وتضمنت زيارة وفد هيئة أمديست للجامعه جولة لتفقد مقترحات الأماكن والقاعات المخصصه لإنشاء المركز الجديد والأماكن المقترحة لإقامته بالجامعة دعمًا لطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة.

وكان فى استقبال ممثلى البرنامج في كلية الآداب الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب والدكتور احمد العربى وكيل الكلية لشئون التعليم والدكتور إبراهيم طلبه وكيل الكلية لخدمة المجتمع والبيئة والدكتور محمد زين العابدين مدير مركز رعاية المكفوفين بكلية الآداب.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة دينا محسن أن البرنامج سيقدم دعمه من خلال تدريب العاملين بالمركز ، وسيساهم فى توفير التجهيزات اللازمة على أعلى مستوى من دعم الأنشطة.

وأكدت الدكتورة دينا محسن أن الهيئة ستقدم خلال العامين القادمين وحتى 2024 الخدمات التعليمية والتكنولوجية بالمركز إلى جانب دورات تدريبية وتهيئة أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الطلاب لرفع كفاءتهم وقدرتهم فى التحصيل الدراسي وادماجهم فى العملية التعليمية وتزويدهم بالأدوات التقنية اللازمة لهم.

كما أوضح الدكتور ممدوح المصري، أن المركز سيقام بخبرات أمريكية فى تدريب العاملين بالمركز على كيفية التعامل وتأهيل الطلاب ذوى الهمم وتسهيل استكمال دراستهم بدون عقبات ودمجهم فى المجتمع بصفه عامه بجانب الدعم المستمر الذى تقدمه الجامعة والكلية لهم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

‏وتعد "امديست" منظمة أمريكية رائدة غير ربحية متخصصة فى التعليم الدولي والتدريب والتنمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقدم خدماتها لنحو نصف مليون شخص سنويا وتعمل بشكل مستمر فى مصر منذ أكثر من 60 عامًا على توسيع نطاق الحصول على الفرص التعليمية