جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لإنشاء مركز لعلاج الإدمان

سوهاج محمود مقبول

وقعت اليوم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بهدف إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمقر الجامعة الجديد لوضع حد لمشكلة التعاطي بالمحافظة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أنه تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتفعيل مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المواطن المصري بصفة عامة وأبناء الصعيد بصفة خاصة وانتشالهم من التهميش والإهمال والفقر والجهل، فقد تم التقدم بمقترح إنشاء مركز علاج الإدمان بمقر الجامعة الجديد، وقد لاقي ترحيب ودعم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي من جانبها دعت المختصين بالوزارة إلى ادراج المقترح بالخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023م.

وأضاف عبد الخالق، أنه بناء على الإحصائيات الصادمة التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي وأعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في ديسمبر 2020، بشأن اعتبار محافظة سوهاج الأولى على مستوى المحافظات في تعاطي المواد المخدرة والثالثة في تناول الكحوليات، فقد أخد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة على عاتقه وضع حلول جذرية لإنهاء لهذه المشكلة، وإنقاذ شباب سوهاج الذين وقعوا فريسة تعاطي تلك السموم ومنحهم فرصة للعيش بسلام والتمتع بصحة جيدة.

الجدير بالذكر أنه سبق للجامعة التعاون مع الصندوق لانشاء بيت التطوع بداخل مقرها لاستقطاب منسوبى الجامعة من الطلاب من خلال ندوات توعوية لخلق سفراء لمجابهة مشكلة التعاطى داخل كل الأسر فى المجتمع السوهاجي.