جامعة السادات تطلق قافلة طبية متخصصة بقرية مناوهلة بالمنوفية ضمن "حياة كريمة"

نظمت اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، قافلة طبية تخصصية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "مناوهلة" مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك برعاية الدكتور خالد جعفر القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف مهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور خالد جعفر القائم بعمل رئيس الجامعة، أن القافلة تمت بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار جعفر إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن القوافل المتكاملة التى تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.

وأوضحت الدكتورة إيناس صفوت منسق ميداني مركز الباجور، ومنسق عام مساعد حياة كريمة محافظة المنوفية عن تحويل الحالات المستحقه للعمليات ضمن تفعيل بروتوكول مبرم بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التعليم العالي ومستشفيات جامعاتها، لتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين المستحقين للعلاج والعمليات بالمجان، ومن خلال الفحص بالتعاون مع جامعة مدينة السادات تم تحويل حالة للعمليات.

وأشار المهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تركت أثراً كبيراً لدى الأهالي ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها القوافل الطبية المتخصصة لجامعة السادات، وأن القافلة لاقت إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك القوافل لخدمة أهالى القرية، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 257حالة، منها أطفال 50حالة، وعظام 60حالة، وجلدية 50حالة، وتحاليل 47حالة، وباطنة 50حالة.