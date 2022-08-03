جامعة أسيوط تتسلم أجهزة تنفس صناعى وصدمات كهربائية لصالح معهد جنوب مصر للأورام

أعلنت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجمتع وتنمية البيئة والمشرف على معهد جنوب مصر للأورام، استلام عدد من الأجهزة الطبية المقدمة تبرعاَ من إحدى المؤسسات الخيرية لدعم المعهد.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى الشرقاوى المدير التنفيذى لمستشفى الاورام الجامعى ، و الدكتور إبراهيم أبوالعيون جابر مدير مستشفى الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام ، و الدكتورة سحر عبدالباقى رئيس قسم التخدير و العناية المركزة بالمستشفى ، و النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب ولفيف من أطباء المعهد.

وأوضح الدكتور مصطفى الشرقاوى أن الأجهزة الطبية تضمنت عدد 4 جهاز تنفس صناعى ventilator SV300 شامل ترولى مستورد و ذراع AMV autopilot ، وعدد 4 جهاز مونيتور 12 model u_mec، وجهاز صدمات كهربائية model bene Heart D2 .



اللقاء



اللقاء



جانب من الأجهزة التى تم تسليمها



جانب من الأجهزة التى تم تسليمها



جانب من الأجهزة التى تم تسليمها



جانب من الأجهزة التى تم تسليمها