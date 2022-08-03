تونس: قرابة 6 ملايين و380 ألف شخص يستكملون التلقيح ضد كورونا

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن استكمال 6 ملايين و379 ألفا و867 شخصًا التلقيح ضد فيروس "كورونا" حتى أول أغسطس الجاري، من بينهم 4 ملايين و689 ألفًا و88 شخصًا تلقوا الجرعة الثاني، ومليون و690 ألفا و779 شخصا حصلوا على جرعة واحدة "إما لقاح ذات جرعة واحدة أو شخص أصيب بالفيروس سابقا".



وأوضحت الوزارة، في إحصائيات أصدرتها اليوم الأربعاء، أن إجمالي جرعات التلقيح ضد "كورونا" حتى أول أغسطس بلغ 13 مليونًا و222 ألفًا و890 جرعة، بينها 7 ملايين 202 ألف و915 في الجرعة الأولى، و4 ملايين و689 ألفا و88 في الجرعة الثانية، ومليون و228 ألفا و766 في الجرعة الثالثة، و66 ألفا و81 في الجرعة الرابعة، و36 ألفا و40 جرعة سفر.



وجددت الوزارة التونسية دعوتها للمواطنين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" للتسجيل في المنظومة المخصصة لهذا الغرض.