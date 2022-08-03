وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى ، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس، منذ بداية الجائحة، بلغت مليونًا و134 ألفًا و660 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 29 ألفا و105 حالات.

وأكدت تعافى 16 ألفًا و421 حالة، خلال نفس الأسبوع، ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و114 ألفًا و395 حالة.