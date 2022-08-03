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سجلت وزارة الصحة التونسية 5 آلاف و967 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ووفاة 47 حالة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى ، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس، منذ بداية الجائحة، بلغت مليونًا و134 ألفًا و660 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 29 ألفا و105 حالات. وأكدت تعافى 16 ألفًا و421 حالة، خلال نفس الأسبوع، ليرتفع عدد المتعافين إلى مليون و114 ألفًا و395 حالة.

يذكرأن، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا، بعدم إخضاع الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة "كورونا" في كل المعابر الحدودية بداية من الأحد، وذلك تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين تونس والجزائر.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان ، أن القرار الرئاسي جاء بعد التنسيق بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري.

كانت السلطات التونسية والجزائرية قد أعادت فتح الحدود والمعابر البرية أمام حركة المواطنين من الجانبين في 15 يوليو الجاري، تنفيذًا للقرار المشترك للرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك بعد إغلاقها قرابة العامين بسبب جائحة "كورونا".