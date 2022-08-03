تفاصيل مصرع طفلين شقيقين فى حريق بالشرقية.. ماس بشاشة التليفزيون السبب

الشرقية - فتحية الديب

كشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة طفلين شقيقين إثر حريق مسكن أسرتهما في مدينة القنايات بالشرقية، تفاصيل ما حدث؛ إذ تبين أن الطفلين كانا وحدهما في المنزل بعدما ذهبت الأم إلى أقاربها لتقديم واجب العزاء، فيما كان الأب خارج المنزل كذلك لأجل شراء طعام.

وتبين أن ماس كهربائي حدث بصورة مفاجئة في شاشة تليفزيون المنزل، تسبب في نشوب الحريق وتصاعد الأدخنة، فيما كان المبنى بجوار نقطة الحماية المدنية في مدينة القنايات، والتي لاحظ أحد أفرادها تصاعد الأدخنة من المنزل ليهرع الجميع لأجل السيطرة على الأمر، قبل أن يتبين إصابة الطفلين بحالات اختناق، وأنهما كانا بجوار أحد مقاعد المنزل يجلسان أرضًا في محاولة للهرب من الأدخنة.

تم نقل الطفلين إلى مستشفى القنايات المركزي لمحاولة إنقاذها، لكنهما وصلا إلى المستشفى وقد فارقا الحياة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى القنايات المركزي بوصول الطفلين آدم ر ال، 3 سنوات ونصف، وشقيقه رحيم، سنتان ونصف، متوفيان.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وفاة الطفلين إثر نشوب حريق في مسكن أسرتهما في مدينة القنايات، فيما أفادت المعلومات الأولية بنشوب الحريق بسبب ماس كهرباء ما تسبب في اختناقهما.

تمت السيطرة على الحريق وإخماج النيران، وتم نقل جثتي الطفلين إلى مشرحة مستشفى القنايات المركزي، وأفادت المعاينة الأولية بأن الطفلين توفيا جراء إصابتهما بحالات اختناق، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.