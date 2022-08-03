تعاون بين جامعتى الأزهر ودمياط حول تصحيح المفاهيم ومقاومة الفكر المتطرف

كتب لؤى على

اشاد الدكتَور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في نشر صحيح الإسلام ونبذ الأفكار المتطرفة محليا وإقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، للدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر اليوم علي هامش مناقشة رئيس جامعة الأزهر لرسالة دكتوراه في كلية الآداب جامعة دمياط للباحثة هاجر السيد محمد مجاهد في قسم اللغة العربية.

وثمن رئيس جامعة دمياط التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة دمياط خاصة في قطاع الطب، مشيدا بجهود مستشفى جامعة الأزهر بدمياط في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى المترددين على المستشفى.

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة من جانبه أوضح أن مرصد الأزهر العالمي يتابع كل مايتم نشره على مستوى العالم ب 15 لغة عالمية، ويتم ترجمتها والرد عليها بهذه اللغات من خلال كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، إضافة لوحدة لم الشمل والتي تقوم بجهود مضنيه في سبيل الحفاظ على وحدة وتماسك الأسر والمجتمعات، بجانب ذلك يوجد المركز الدولي الاسلامي للدراسات والبحوث السكانية وهو مركز متميز على مستوى العالم ويقوم بتقديم خدمات مجتمعية خاصة للدول الشقيقة في قارة أفريقيا.

وأكد رئيس جامعة الأزهر على الدعم الدائم والمستمر بين جامعتي الأزهر ودمياط لمصلحة الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال الطب، مشيرا إلى أن كليتي طب بنين وبنات الأزهر بدمياط مستعدة لتقديم الدعم الكامل لكلية الطب بجامعة دمياط.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط بتكريم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر لجهوده المخلصة في توطيد التعاون بين الجامعتين، والتقاط الصور التذكارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبد العال عميد كلية طب البنات، والدكتور فتحي سلامة وكيل كلية طب بنين الأزهر بدمياط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الصياد وكيل كلية طب البنات.