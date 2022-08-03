تدريب 3117 مشرف تغذية مدرسية بالتعليم والصحة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

عقدت مديرية التربية والتعليم بأسوان اجتماع للتنسيق بين مسئولى التغذية بالتربية التعليم والصحة بأسوان استعدادا للدراسة.

وشهد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم، الاجتماع الذى عقده مدير عام الخدمات التربوية، بموجهى التغذية ومسئولى مديرية الصحة، بحضور مدير إدارة التغذية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ تدريبات اللجنة الثلاثية المعنية بالتغذية فى المدارس.



بدأت فعاليات الاجتماع بترحيب عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بالحضور، مؤكدًا على دورهم الحيوى والفعال فى الإشراف على التغذية المدرسية بالمدارس، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء التوصيات الصادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن إجراءات الإشراف والمتابعة لمنظومة الوجبات المدرسية.

عقب ذلك تم التأكيد على أن مديرية التربية والتعليم بأسوان أعدت خطة تدريبية، تستهدف تدريب أعضاء اللجنة الثلاثية المعنية بالتغذية فى المدارس، لتدريبهم على (التغذية السليمة وأهميتها ودورها فى بناء الجسم والسلبيات الناتجة عن إهمالها أو القصور بها و آلية استلام وفحص الوجبات الموردة إلى المدارس ومراقبة الوجبات المجهزة بمعرفة الأُسر) على أن يتم التدريب خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس الجارِ.

وسيكون التدريب عبر تقنية الفيديوكونفرانس، من خلال بث مباشر من قاعة التدريب الرئيسية بالمديرية إلى القاعات الفرعية بالإدارات التعليمية، ويقوم بالتدريب موجهى التغذية ومختصين من مديرية الصحة، ويشرف عليه إدارتى "البيئة والسكان والتدريب" بالتنسيق مع مركز التطوير التكنولوجى.

يذكر أن هذه التدريبات تستهدف 3117 فردا وأعضاء اللجنة الثلاثية من جميع المراحل التعليمية بالمدارس، موزعين على 34 قاعة بواقع (11 قاعة بإدارة إدفو و8 قاعات بإدارة كوم امبو- 4 قاعات بإدارة نصر النوبة، و 3 قاعات بإدارة دراو، و 8 قاعات بإدارة أسوان التعليمية).