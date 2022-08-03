اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:53 م
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بعدما جهزت له الغداء.. سيدة تستعين بآخرين لقتل زوجها فى كفر البطيخ

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:00 م
بعدما جهزت له الغداء.. سيدة تستعين بآخرين لقتل زوجها فى كفر البطيخ جثة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدمياط ونجحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط بالعثور على جثة لشخص مجهول بأحد المجارى المائية بدائرة المركز وعقب انتشالها تبين وجود جرح بالرأس من الخلف وكدمات بالوجه. 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه (نجار - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط)، كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ) بالاتفاق مع زوجة المجنى عليه، وفى سبيبل تنفيذ مخططهما قام المذكور بالاتفاق مع (بائع خضروات - مقيم بمحافظة الشرقية) على استدراج المجنى عليه لغرفة مُلحقة بمزرعة خاصة بوالده بمركز كفر البطيخ بدعوى تناول الطعام، وأثناء ذلك قام بالاعتداء على المجنى عليه "بعصا خشبية" على رأسه من الخلف حتى فقد توازنه وقام بالإجهاز عليه بمساعدة بائع الخضروات حتى فارق الحياة، ثم وضع جثمانه داخل جوال بلاستيكى وحمله على الدراجة النارية ملكه، وقاما بإلقائه بمكان العثور والتخلص من أدوات الجريمة بذات المجرى المائى. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبط المتهمين، وكذا زوجة المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم القتل

مديرية أمن دمياط

البحث الجنائى

كفر البطيخ



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