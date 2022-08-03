اليابان وكوريا الجنوبية تبحثان سبل تحسين العلاقات المتوترة

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التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي مع السفير الكوري الجنوبي الجديد لدى اليابان يون دوك مين للمرة الأولى، في إشارة إلى استعداد طوكيو لتحسين العلاقات مع سول التي توترت بسبب الحرب والقضايا الإقليمية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن يون قوله بعد الاجتماع في وزارة الخارجية "التقينا للتأكد من أننا سنتعاون بجد من أجل علاقة أفضل"، ومن المرجح أن تسرع اليابان وكوريا الجنوبية جهودهما لحل القضايا بما في ذلك منع تصفية أصول الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية بسبب العمل القسري أيام الحرب.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكمًا بشأن تصفية الأصول التي تمت مصادرتها من شركة نيبون للصلب وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة في أغسطس أو سبتمبر المقبل، لكن طوكيو حذرت من أنه ستكون هناك عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية إذا حكمت المحكمة بذلك.

وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود في ظل الإدارة السابقة لمون جاي إن، حيث أمرت المحكمة العليا الشركتين اليابانيتين بتعويض المدعين الكوريين الجنوبيين عن عملهم غير مدفوع الأجر أثناء الحكم الاستعماري الياباني لشبه جزيرة الكورية في 1910-1945.

كما التقى هاياشي بوزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين الشهر الماضي في طوكيو.