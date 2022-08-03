اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لطفلة لقيت مصرعها على يد والدها بعين شمس

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:31 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لطفلة لقيت مصرعها على يد والدها بعين شمس الطب الشرعى - أرشيفية
عبد الله محمود

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أمرت نيابة عين شمس، بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة طفلة لقيت مصرعها بعد وصلة تعذيب علي يد والدها، لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، باستقبالها طفلة تبلغ من العمر  9 سنوات جثة هامدة ويشتبه في وفاتها جنائيا.
 
وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفلة مريم هـ 9 سنوات، وبالفحص تبين وجود آثار تعذيب علي الجثمان.
 
ودلت التحريات أن والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بدفن جثة المجنى عليها، وإرسال تقرير الصفة التشريحية.
 

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