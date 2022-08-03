اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المجلس الوطنى الفلسطينى يثمن جهود الرئيس السيسى الداعمة للقضية الفلسطينية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 07:00 م
المجلس الوطنى الفلسطينى يثمن جهود الرئيس السيسى الداعمة للقضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الدور الذي تقوم به مصر، وبخاصة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستويات العربية والدولية كافة، دعما للقضية الفلسطينية.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس المجلس الفلسطيني اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، حيث بحثا آخر التطورات السياسية في المنطقة وعدد من الملفات التي تهم الطرفين.
 
وأكد السفير طايل الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وإنفاذ حل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية.
 
كما استعرض طايل الجهود المصرية في عدد من الملفات الرئيسية بما ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك الجهود المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية.
 
وتطرق كذلك للمسائل المتعلقة بالتعاون في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء التي يواجهها الفلسطينيون من أهالي القطاع.
 
بدوره، أشاد فتوح بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد الحرص على تعزيزها بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة وكذلك القضايا العربية

مصر

المجلس الوطني الفلسطيني

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي



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