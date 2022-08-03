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الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى ميلاد البابا شنودة الثالث

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:00 ص
الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى ميلاد البابا شنودة الثالث البابا شنودة الثالث
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 فى تاريخ الكنيسة.

وولد البابا شنودة الثالث باسم نظير جيد بقرية سلام فى محافظة أسيوط عام 1923، دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953حتى صار أسقفًا ‏للتعليم، والتحق بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947.‏

وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية ‏الإكليريكية ، ثم دخل الخدمة العسكرية ضابطاً برتبة ملازم بالجيش، ورسم راهباً باسم (أنطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو ‏‏1954‏، ومن عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة فى مغارة تبعد ‏حوالى 7 أميال عن مبنى الدير‏.

بعد سنة من رهبنته تمت سيامته قساً، أمضى 10 سنوات فى ‏الدير دون أن يغادره، عمل سكرتيراً خاصاً للبابا كيرلس السادس فى عام 1959. ‏رُسِمَ اسقفاً للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وأصبح أول أسقف للتعليم المسيحى وعميد الكلية الإكليريكية، وذلك فى ‏‏30 سبتمبر 1962.‏

وفى عام 1966، منحته نقابة الصحفيين عضويتها، ‏وكان رقم عضويته 156‏، أصبح بطريرك الكنيسة خلفا للبابا كيرلس السادس بعد انتخابات بابوية ‏بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971‏.

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

نظير جيد

البابا كيرلس



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