اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: روسيا مستعدة لحل مشكلة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية وموقفنا لم يتغير

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:13 م
الكرملين: روسيا مستعدة لحل مشكلة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية وموقفنا لم يتغير دميتري بيسكوف
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده كانت ولا تزال مستعدة لحل مشكلة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، مشيرا إلى أن موقف روسيا معروف لدى كييف ولم يتغير.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء؛ ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة حقا لحل الوضع في أوكرانيا بطريقة دبلوماسية وما إذا كان المستشار الألماني السابق جيرهرد شرودر يمكن أن يصبح وسيطا في هذا الأمر - "لم يبد شرودر أي رغبة في أن يصبح وسيطًا، ونحن كنا ولا نزال مستعدين لحل المشكلة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية بشروطنا الخاصة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "هذه الشروط بالمناسبة تم الاتفاق عليها في إسطنبول واتفق عليها الجانبان الروسي والأوكراني، ولكن بعد ذلك رفض الجانب الأوكراني هذا الاتفاق".

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة