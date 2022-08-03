"القومى للمرأة" ينظم ندوة للتعريف بمبادرة "لتسكنوا إليها" بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، الجهود المبذولة للمشاركة فى تنفيذ مختلف المبادرات القومية التى تساهم فى الارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



أكدت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تم تنظيم ندوة توعوية ضمن مبادرة "لتسكنوا إليها" والتى أطلقها الأزهر الشريف، شارك فيها 52 سيدة وفتاة من أهالى منطقة السيل الريفى وبحضور لفيف من علماء الأزهر الشريف.



وأضافت هدى مصطفى، في بيان صحفى، أن الندوة تناولت عدم المغالاة فى المهور وتشجيع الشباب على الزواج بمساعدة أسرة العروسين ، بجانب مناقشة قضية زواج القاصرات وأهمية حصول الفتيات على القدر اللازم من التعليم وتزويجهن فى سن مناسبة لضمان نجاح الزواج وتكوين أسرة صالحة.



وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة، بأنه تم عقد إجتماع تنسيقى مع وكيل وزارة الأوقاف من أجل مناقشة ودعم أليات وسبل التعاون لمواصلة تنظيم جلسات الدوار ضمن تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية ( تنمية الأسرة المصرية ) داخل مختلف قرى ونجوع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل لتنمية الريف المصرى .. حياة كريمة".



وأشارت إلى قيام أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة فى إدفو بالمشاركة فى استقبال وتنظيم قافلة طبية للكشف المبكر على الأورام استهدفت إجراء الفحص والكشف الطبى المجانى لعدد 150 سيدة من أهالى قرية الطوناب مع تحويل بعض الحالات المرضية للعلاج بمستشفى أورام أسوان.





جانب من ندوة للتعريف بمبادرة لتسكنوا إليها (1)



جانب من ندوة للتعريف بمبادرة لتسكنوا إليها (2)



جانب من ندوة للتعريف بمبادرة لتسكنوا إليها (3)



جانب من ندوة للتعريف بمبادرة لتسكنوا إليها (4)



جانب من ندوة للتعريف بمبادرة لتسكنوا إليها (5)



جانب من ندوة للتعريف بمبادرة لتسكنوا إليها (6)



