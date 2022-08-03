القبض على شخصين لقتلهما زوجا بتحريض من زوجته فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

ألقت أجهزة الأمن بدمياط القبض على المتهمين بقتل زوج وإلقاء جثته في مصرف مائي بتخطيط من زوجته للتخلص منه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مركز شرطة دمياط بلاغًا بالعثور على جثة لشخص مجهول بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وعقب انتشالها تبين وجود جرح بالرأس من الخلف وكدمات بالوجه، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أسفرت جهودة عن تحديد هوية المجنى عليه (نجار - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط)



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ) بالاتفاق مع زوجة المجنى عليه، وفى سبيبل تنفيذ مخططهما قام المذكور بالاتفاق مع (بائع خضراوات - مقيم بمحافظة الشرقية) على استدراج المجنى عليه لغرفة مُلحقة بمزرعة خاصة بوالده بمركز كفر البطيخ بدعوى تناول الطعام، وأثناء ذلك قام بالاعتداء على المجنى عليه "بعصا خشبية" على رأسه من الخلف حتى فقد توازنه وقام بالإجهاز عليه بمساعدة بائع الخضروات حتى فارق الحياة ثم وضع جثمانه داخل جوال بلاستيكى وحمله على الدراجة بخارية ملكه، وقاما بإلقائه بمكان العثور والتخلص من أدوات الجريمة بذات المجرى المائى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، و أمكن ضبط المتهمان، وكذا زوجة المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.