اليوم السابع
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العثور على جثة شاب داخل مسكنه فى منطقة الوراق بالجيزة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:18 ص
العثور على جثة شاب داخل مسكنه فى منطقة الوراق بالجيزة جثه-ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مسكنه في الوراق، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شاب لا توجد به أي إصابات ظاهرية. 
 
 
وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه يقيم بمفرده، وتم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وبيان تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

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