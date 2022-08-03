اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تحذر شركات الطيران العاملة بآسيا من الطيران فى محيط تايوان

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:37 ص
الصين تحذر شركات الطيران العاملة بآسيا من الطيران فى محيط تايوان مناورات عسكرية - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت الصين شركات الطيران العاملة في آسيا من الطيران في المنطقة المحيطة بتايوان نظرا للمناورات العسكرية التي أعلنتها الصين.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، كانت الصين قد أعلنت عن سلسلة من التدريبات العسكرية على طول ساحلها، وكذلك في عدة مناطق حول تايوان، عقب هبوط رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي في تايوان، حيث قالت الصين إن القوات البحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني سوف تجري إطلاقا للنيران الحية في 6 مناطق حول تايوان.

 

وبحسب مصادر الطيران، يخطط مطار تاويوان في تايبيه إلى إلغاء ما يصل إلى 40 رحلة وصول ومغادرة بسبب تلك التدريبات العسكرية، كما جاء من مصدر المعلومات التايواني "تشجونشي شينفينوانغ" Zhongshi xinwenwang.

 

كما ذكر المصدر أن هذه التدريبات ستغلق الطرق الدولية التي تمر عبر تايوان وستؤثر بشكل خطير على الحركة الجوية للجزيرة، وسيتم، بهذا الصدد، إجراء تعديلات على جدول الرحلات.

 

في الوقت نفسه، سوف يتم فرض 3 من مناطق التمرين الست المحددة على مناطق المياه التي تعتبرها إدارة الجزيرة مياهها الإقليمية، حيث تبين أن إحدى هذه المناطق على بعد أقل من 20 كلم من كاوشيونغ، أكبر ميناء في الجزيرة، وتقع على الساحل الجنوبي الغربي.

 

 


الصين

تايوان

محيط تايوان

اسيا

مناورات عسكرية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة