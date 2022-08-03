الصحة العالمية توصى باستخدام هذه الحقن للوقاية من الإيدز

كتبت أمل علام

تنصح الدلائل الإرشادية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية البلدان بتقديم كابوتجرافير طويل المفعول كجزء من نهج شامل للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم مبادئ توجيهية جديدة لاستخدام الكابوتجرافير القابل للحقن طويل المفعول (CAB-LA) كوسيلة وقائية قبل تناول عقاقير (PrEP) لفيروس نقص المناعة البشرية، ودعت البلدان إلى النظر فى هذا الخيار الوقائى الآمن والفعال للغاية للأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

ستدعم المبادئ التوجيهية، التي تم إصدارها من قبل المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للإيدز 2022، البلدان وهي تخطط لإدخال العقار المسمي CAB-LA كجزء من نهج شامل للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وستسهل البحث العملي المطلوب بشكل عاجل.

وتم إطلاق المبادئ التوجيهية في لحظة حرجة، حيث توقفت جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية مع 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2021 - تمامًا مثل عام 2020، كانت هناك 4000 إصابة جديدة كل يوم في عام 2021، مع السكان الرئيسيين المشتغلين بالجنس، والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، والأشخاص في السجون والمتحولين جنسياً وشركائهم الجنسيين يمثلون 70% من الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم.

وقال الدكتور ميج دوهرتي، مدير البرامج العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًا في منظمة الصحة العالمية: "يعتبر الكابوتجرافير طويل المفعول أداة آمنة وفعالة للغاية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، لكنه غير متوفر بعد في أماكن الدراسة الخارجية"، مضيفا نأمل أن تساعد هذه الإرشادات الجديدة في تسريع جهود الدولة للبدء في تخطيط وتقديم عقار CAB-LA جنبًا إلى جنب مع خيارات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية الأخرى، بما في ذلك عقارPrEP الفموي.

وقالت المنظمة، في بيان جديد لها، يعتبر العقار الجديد شكلا من أشكال الحقن العضلي طويل المفعول من العقاقيرالوقائية للإيدز، مع أول حقنتين تدار لمدة 4 أسابيع، يليها حقنة كل 8 أسابيع. وقال البيان، لقد ثبت إن عقارCAB-LA آمن وفعال للغاية بين النساء والرجال المعرضين لخطر الإصابة في تجربتين، وجدت هذه الدراسات التاريخية إن استخدام العقار أدى إلى انخفاض نسبي بنسبة 79% في خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية مقارنةً بعقار بـ PrEP عن طريق الفم، حيث كان الالتزام بتناول الدواء الفموي يوميًا يمثل تحديًا في كثير من الأحيان، تم العثور أيضًا على منتجات قابلة للحقن طويلة المفعول مقبولة ومفضلة في بعض الأحيان.