اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:34 م
أكرم القصاص
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السبت.. ندوة "تعديل السلوك" فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:38 م
السبت.. ندوة "تعديل السلوك" فى نقابة المهندسين بالإسكندرية نقابة المهندسين بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، رئيس النقابة، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، ندوة بعنوان "تعديل السلوك"، وذلك السبت القادم فى السادسة مساءً  فى قاعة مؤتمرات النقابة بالشاطبى.
 

ويحاضر فى الندوة شيماء توفيق محاضر دولي معتمد ومديرة أكاديميات The First وتتحدث عن كيفية تعديل سلوك الاطفال وكيفية التعامل معهم فى المراحل العمرية المختلفة وتوعية أولياء الأمور بالمشاكل وكيفية تفادى حدوث عقبات ومشاكل سلوكية للأطفال.
 

يأتى ذلك ضمن سله ندوات سلوكية تقطنها اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية بناء على رغبة المهندسين لتحقيق اكبر استفاده منها ، كما سيتم إذعة اللقاء على الهواء عبر صفحة نقابة المهندسين بالإسكندرية .



 


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