الدفاع الروسية: كتائب أوكرانية تنشر المدافع وراجمات الصواريخ بحرم مستشفى الأطفال في نيكولايف

كتب أحمد عرفة

أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، نشر الكتائب الأوكرانية المدافع وراجمات الصواريخ في حرم مستشفى الأطفال في مدينة نيكولايف جنوبي أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي،: نشر مسلحو الكتائب الأوكرانية المدفعية وراجمات الصواريخ داخل حرم مستشفى أمراض الأطفال بشارع ديفياتايا برودولنايا بمدينة نيكولاييف.

وتابع ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي: الكتائب الأوكرانية يمنعون إجلاء سكان المناطق المجاورة، لمنع القوات الروسية من استهدافهم، أو استدعاء القصف الروسي عليهم واتهام القوات الروسية باستهداف المدنيين، والمباني المدنية في المدينة.