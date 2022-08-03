التصريح بدفن ضحايا حادث الصحراوى الغربى بسوهاج وتسليم متعلقاتهم لذويهم

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن 17 جثة ضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة وجار تسليم المتعلقات لذوى الضحايا تمهيدا لنقلهم لدفنهم بمقابر عائلاتهم بقنا وأسوان.

كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج قد دفعت بـ 19 سيارة إسعاف من مرفق إسعاف سوهاج ومرفق إسعاف أسيوط إلى مكان الحادث الذى وقع على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارتين أحدهما ميكروباص والأخرى نقل محملة بالمواشى والذى نتج عنه 17 حالة وفاة و3 حالات إصابة.

اليوم السابع حصل على أسماء الضحايا في حادث التصادم والذى نتج عنه مصرع وإصابة "محمد.ع" 37 سنه بكسر مضاعف بالساق الأيمن، جرح بفروة الرأس، و"مصطفى.ع"34 سنه بإشتباه نزيف بالمخ وكسور بالساقين و"كريم .ر" 25 سنه مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيسر وكدمات بالجسم توفى بالاستقبال و"سعاد.ع"60 سنه توفيت بالاستقبال نتيجة إصابتها إشتباه نزيف بالمخ وذكر مجهول الأسم 9 سنوات توفى بالاستقبال على إثر إصابته بإشتباه كسر بقاع الجمجمة وأنثى مجهولة الأسم 35 سنه مصابة بغيبوبة تامه، كسر بالفقرات العنقية وذكر مجهول الأسم 17 سنه مصاب بإشتباه نزيف بالمخ وتوفى بالاستقبال.

بالإضافة إلى مصرع "مها .خ" 25 سنه تقيم إدفو أسوان تم نقلها لمشرحة المراغة و"سيد .ح" 47 سنه يقيم أدفو أسوان تم نقله لمشرحة مستشفى المراغة و"حمادة.ع"36 سنة يقيم فرشوط محافظة قنا تم نقله لمشرحة المراغة و"نور .س" 38 سنة يقيم فرشوط محافظة قنا تم نقله لمشرحة المراغة، و"جابر.ح"50 سنه يقيم إدفو أسوان تم نقله مشرحة مستشفى المراغة و"أحمد .ع"21 سنة يقيم إدفو أسوان تم نقله لمشرحة مستشفى المراغة، و"مساعد.أ" إدفو أسوان 37 سنه تم نقله لمشرحة مستشفى جهينة و"عبدالرحيم.ش"26 سنة يقيم أدفو أسوان تم نقله لمشرحة مستشفى جهينة، وجثث مجهولة الهوية تم نقل 2 منهم إلى مشرحة سوهاج العام و2 إلى مشرحة طهطا وجثة إلى مشرحة جهينة، وبهذا يكون عدد الوفيات 17 والمصابين 3.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وعدد من قيادة مديرية أمن سوهاج أنتقلوا إلى مكان الحادث الذى وقع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب وسيارة نقل محملة بالماشية على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة وقاما بمتابعة نقل المصابين والمتوفين ورفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئبا حيث بلغ عدد الضحايا 17 حالة وفاة 3 مصابين .

ومن جانبه كلف اللواء طارق الفقى السكرتير العام للمحافظة بالإنتقال الفوري إلى مكان حادث تصادم السيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة والذى راح ضحيته 7 وفيات و7 مصابين وتم الفع بقوات إدارة الإنقاذ البرى وقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتوفير كافة أوجة الدعم ومتابعة عملية نقل المصابين وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

يذكر أن الطريق الصحراوى الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج شهد قبل قليل وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 17 أشخاص وإصابة 3 أشخاص أخرين حصر نهائي

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قدتلقى بلاغا من خدمات تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة بين سيارتين ووجود متوفين ومصابين.

وأشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل نتج عن الحادث مصرع 17 أشخاص وإصابة 3 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية وقوات إدارة المرور لإتخاذ اللازم تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل.