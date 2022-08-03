التشيك تحذر من ارتفاع شديد بدرجات الحرارة.. العظمى تصل لـ36 درجة

كتبت: هناء أبو العز

أصدر معهد الأرصاد الجوية في التشيك اليوم الأربعاء تحذيرا للمواطنين من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وذكر راديو "براج الدولي" أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة يومي الخميس والجمعة إلى 36 درجة مئوية، فيما ستزيد درجة الحرارة على 31 درجة في جميع أنحاء البلاد.

وتابع الراديو أن المناطق الواقعة في شمال غرب البلاد قد تشهد ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 34 درجة.

يشار إلى أن موجة ارتفاع درجات الحرارة تضرب أجزاء عديدة من أوروبا وتسببت في سلسلة من حرائق الغابات التي التهمت مساحات واسعة من الحداق والغابات.