التأمين الصحى بالشرقية يعقد اجتماع مكافحة العدوى الشهرى

عقد الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى بالشرقية اجتماع مكافحة العدوى الشهرى عن شهر يوليو 2022 بالفرع مع مسئولى مكافحة العدوى بالمستشفيات والعيادات والمناطق.
وألقت الدكتورة هناء الحكيم محاضرتين الأولى تحت عنوان «إجراءات مكافحة العدوى فى التعامل مع الآلات والمعدات الطبية» والثانية تحت عنوان "إجراءات مكافحة العدوى فى قسم التعقيم".
وناقش الاجتماع السلبيات والملاحظات التي وردت بتقرير المرور، عن الشهر الماضى، على وحدات الفرع كما تم عرض أجندة الاجتماع ومناقشتها مع الحضور.
حضر الاجتماع هالة حسني رئيس تمريض الفرع، وحنان محمود مسؤول تمريض مكافحة العدوى بالفرع.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم التدريب على الموضوع الشهرى وفقا للجدول الزمنى وسياسات مكافحة العدوى.
كما عقد مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى اجتماع الإدارة العامة للتمريض مع هيئة التمريض بالفرع وأعضاء التمريض بالوحدات المختلفة.
وقد دار الاجتماع حول توضيح آلية العمل خلال الفترة القادمة، والتأكيد على التثقيف الصحى بوحدات الفرع بالمستشفيات والعيادات والصحة المدرسية.
والتأكيد أيضا على شرح أهمية مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بسوء التغذية بالمدارس وكيفية الاستفادة منها وعلاج الحالات الإيجابية.
التأمين الصحى بالشرقية يعقد اجتماع مكافحة العدوى الشهرىالأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:28 م
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عقد الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى بالشرقية اجتماع مكافحة العدوى الشهرى عن شهر يوليو 2022 بالفرع مع مسئولى مكافحة العدوى بالمستشفيات والعيادات والمناطق.
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