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البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:00 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء غد الأربعاء، فى السابعة مساء، حيث يستكمل سلسلة عظاته عن مفهوم الأسرة المصرية، والتى بدأها فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

 

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية، أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

وبدأ قداسة البابا منذ شهرين سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس فى الحكمة".

 

يذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

 

ومع بداية جائحة كورونا لجأ قداسة البابا تواضروس الثانى إلى إلقاء العظة الأسبوعية أون لاين من داخل المقر الباباوى دون حضور شعبى.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

الاسره المصريه



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