الإعدام شنقا لقاتل ربة منزل وحفيدتها فى ديرب نجم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، منذ قليل، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل بائعة فاكهة بديرب نجم تبلغ من العمر 63 سنة، وحفيدتها التى تبلغ من العمر 3 سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين ، وأمانة سر فلبس صبحى.



تعود أحداث القضية رقم 13395 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، المقيدة برقم 2340 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 2 أغسطس عام 2019، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على "أ ع إ" 65 سنة بائعة فاكهة، وحفيدتها "ح أ ع" 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولى بشارع المرور بندر ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابين بضربات بالرأس، وأنتقل ضباط مباحث ديرب نجم، لجمع المعلومات الأولية لكشف ملابسات الحادث، وتبين وجود إصابات متفرقة بالرأس.



وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة "إبراهيم م ع إ م م" 27 سنة، فني صيانة، مقيم في ديرب نجم، صديق نجل المجنى عليها، وأثناء تفريغ الكاميرات بالمنطقة تمت مشاهدته أثناء دخوله المنزل ليلة الحادث، وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة وقام بالتخلص من المجنى عليها ومن الطفلة خوفا من الإفصاح عنه عندما شاهدته فى المنزل من وجود علاقة محرمة بينه وبين جدتها وقام أيضا بسرقة المجنى عليها بعد قتلها وقتل حفيدتها، ثم أختبئ فى مدينة العاشر من رمضان وتم القبض عليه وإحالته النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

